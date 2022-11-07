زيلينسكي: روسيا تجهز لهجمات جديدة على محطات الطاقة بأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، أن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مبيناً أن موسكو تتكبد خسائر فادحة في هجماتها "الشرسة" المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق البلاد.

كما أضاف في خطابه الليلي المصور "الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة. العدو يتكبد خسائر فادحة هناك".

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ومضى قائلا إنه يعتقد أن روسيا "تحشد القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية، وعلى مرافق الطاقة في المقام الأول".

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني إن النظام الإيراني يساعد روسيا على إطالة أمد الحرب الدائرة في بلاده، مؤكدا أنه لولا إمداد طهران لموسكو بالسلاح لكان الطريق إلى السلام أقرب.

طارات مسيرة إيرانية

وذكر زيلينسكي أن روسيا استخدمت اليوم طائرات مسيرة إيرانية مجددا، مشيرا إلى أن موسكو تحتاج لصواريخ إيرانية في وقت تحشد فيه قواها ومواردها لشن هجمات جديدة على البنية التحتية الأوكرانية لا سيما منشآت الطاقة.

وأوضح أنه في حال لم ترسل إيران أسلحة لروسيا "لكنا أقرب إلى السلام الآن، بما يعني الاقتراب من حل كامل لأزمة الغذاء، وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة".

معاقبة طهران

وأشار زيلينسكي إلى أنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم زيادة الضغط على النظام الإيراني، مشددا على ضرورة معاقبة طهران على تورطها في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها بحثت مع زيلينسكي سبل مواجهة ما وصفته بالدور "السلبي" الذي لعبته إيران بدعمها لموسكو في حربها على أوكرانيا.

وذكرت المفوضية في بيان أن الجانبين ناقشا أيضا خلال اتصال هاتفي تشديد العقوبات على روسيا، التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ أواخر فبراير شباط الماضي.