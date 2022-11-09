موسكو: مستعدون للتفاوض مع كييف "مع مراعاة الحقائق الحالية"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تزال مستعدة للتفاوض مع كييف لكن "مع مراعاة الحقائق في الوقت الراهن".

ونقلت وكالة "تاس" عن زاخاروفا قولها: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. نحن لم نرفضها أبداً. بالطبع مستعدون للتفاوض مع مراعاة الحقائق التي تظهر في الوقت الراهن".

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وكانت زاخاروفا قالت أمس الثلاثاء إن إمداد الغرب لأوكرانيا بالسلاح يؤثر بشكل مباشر على استعداد كييف للمفاوضات، مشيرةً إلى أن المحادثات توقفت منذ أبريل الماضي بسبب عدم رد أوكرانيا على المقترحات الروسية.

يأتي هذا بينما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تتخلى قواته ولو عن "شبر واحد" في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية.

وتقع النقاط المحورية للصراع في المنطقة الصناعية في دونيتسك حول بلدات باخموت وسوليدار وأفدييفكا، مسرح أعنف قتال في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور ليل الثلاثاء: "المحتلون لا يزالون نشطين للغاية.. عشرات الهجمات كل يوم".

وأضاف "إنهم يتكبدون خسائر كبيرة. لكن الأمر لا يزال كما هو، التقدم صوب الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك. لن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا".

والمنطقة واحدة من أربع مناطق أعلنت روسيا أنها ضمتها في أواخر سبتمبر. والقتال مستمر هناك بين الجيش الأوكراني وقوات موالية لروسيا منذ عام 2014، وهو العام نفسه الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم في الجنوب.