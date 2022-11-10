الجيش الأوكراني: استعدنا 12 قرية في إقليم خيرسون
بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اكتمال سحب جميع القوات من الضفة اليمني لنهر دنيبرو في مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، أكد الجيش الأوكراني استعادة عشرات البلدات في الإقليم.
فقد أعلن قائد الجيش، فاليري زالوجني، أن قواته استعادت 12 بلدة في منطقة خيرسون، منذ أمس الأربعاء. وقال في تعليق عبر تلغرام "يوم أمس، تقدّمت وحدات من قوات الدفاع سبعة كيلومترات، مسيطرة على ستّ بلدات في اتجاه بيتروبافليفكا-نوفورايسك"، مشيرًا إلى أن الجيش استعاد أيضًا "السيطرة على ستّ بلدات باتجاه بيرفومايسكي-خيرسون"، أي إجمالي ما يزيد عن 260 كيلومترا مربّعا، بحسب ما نقلت فرانس برس.
مدينة للموت
أتى ذلك، بعدما اتهم أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني، بوقت سابق اليوم روسيا بالسعي لتحويل خيرسون إلى "مدينة للموت". وأكد ميخائيلو بودولياك أن القوات الروسية زرعت الألغام في كل مكان بدءا من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي.
كما أشار إلى أنها تخطط لقصف المدينة من الجانب الآخر من نهر دينبرو، وتحويلها " أثرا بعد عين"، وفق تعبيره.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن أمس أن قوات بلاده ستنسحب من الضفة الغربية لدينبرو، كما أكدت وزارة الدفاع اليوم أن قواتها انسحبت بالفعل.
لا خيار
في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أنه لا يمكنه بعد تأكيد انسحاب القوات الروسية بالكامل من خيرسون. وقال البريجادير جنرال أوليكسي جروموف في إفادة إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تدع خيارا للقوات الروسية إلا الانسحاب.
يذكر أن خيرسون شكلت أول مدينة سيطرت عليها موسكو منذ انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي. وهي تتحكم في الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، ومصب نهر دنيبرو الذي يشطر أوكرانيا نصفين، لذا تعتبر خسارتها ضربة مؤلمة للقوات الروسية.
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