اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
(تعبيرية من آيستوك)

إسرائيل ترصد تلوثاً بالكوليرا.. وترجح انتقاله من سوريا

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أن السلطات رصدت بكتيريا الكوليرا في مخزن للمياه شمال البلاد، وهو نتيجة على الأرجح لانتقاله من سوريا المجاورة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن رصد البكتيريا لا يشكل خطراً على العامة في تلك المرحلة، مضيفاً أن السلطات اتخذت خطوات "لحماية موارد المياه الإسرائيلية" والرقابة المنتظمة على أي تلوث محتمل للمياه، خصوصاً في الشمال، وفق رويترز.

مسؤولة أممية تحذر: وضع الكوليرا في سوريا قد يصبح "كارثياً" سوريا سوريا والأسد مسؤولة أممية تحذر: وضع الكوليرا في سوريا قد يصبح "كارثياً"

تستخدم في الري

كما أردف في بيان: "في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمال البلاد بالكوليرا"، لافتاً إلى أن "منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك".

وبحسب جمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية، فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.

إسهال حاد وجفاف

يذكر أنه جرى تأكيد أول إصابة في التفشي الأحدث للكوليرا بسوريا في أغسطس وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية. وانتشر المرض منذ ذلك الحين في أنحاء سوريا ووصل الشهر الماضي إلى لبنان.

وينتشر مرض الكوليرا عادة بسبب تلوث المياه أو الطعام أو الصرف الصحي. ويمكن للمرض التسبب في إسهال حاد وجفاف قد يؤدي للوفاة إذا لم يتم علاجه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العصفور قد يتوقف عن التغريد.. ماسك لا يستبعد إفلاس تويتر العصفور قد يتوقف عن التغريد.. ماسك لا يستبعد إفلاس تويتر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط