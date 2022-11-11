إسرائيل ترصد تلوثاً بالكوليرا.. وترجح انتقاله من سوريا

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أن السلطات رصدت بكتيريا الكوليرا في مخزن للمياه شمال البلاد، وهو نتيجة على الأرجح لانتقاله من سوريا المجاورة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن رصد البكتيريا لا يشكل خطراً على العامة في تلك المرحلة، مضيفاً أن السلطات اتخذت خطوات "لحماية موارد المياه الإسرائيلية" والرقابة المنتظمة على أي تلوث محتمل للمياه، خصوصاً في الشمال، وفق رويترز.

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تستخدم في الري

كما أردف في بيان: "في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمال البلاد بالكوليرا"، لافتاً إلى أن "منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك".

وبحسب جمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية، فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.

إسهال حاد وجفاف

يذكر أنه جرى تأكيد أول إصابة في التفشي الأحدث للكوليرا بسوريا في أغسطس وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية. وانتشر المرض منذ ذلك الحين في أنحاء سوريا ووصل الشهر الماضي إلى لبنان.

وينتشر مرض الكوليرا عادة بسبب تلوث المياه أو الطعام أو الصرف الصحي. ويمكن للمرض التسبب في إسهال حاد وجفاف قد يؤدي للوفاة إذا لم يتم علاجه.