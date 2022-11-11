الصومال.. مقتل 17 عنصرا من حركة الشباب بضربة أميركية

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) اليوم الجمعة أنها نفذت قبل يومين ضربة جوية في الصومال أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من حركة الشباب شمال شرقي مقديشو.

وقالت أفريكوم في بيان إن الجيش الصومالي اشتبك مع مقاتلي الشباب بمنطقة نائية على مسافة نحو 285 كيلومترا شمال شرقي العاصمة في التاسع من نوفمبر تشرين/الثاني الجاري.

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كما أشارت القيادة الأميركية إلى أنها نفذت الضربة الجوية بطلب من حكومة الصومال لاستهداف عناصر حركة الشباب الذين كانوا يهاجمون القوات الصومالية.

فيما قال البيان إن الضربة لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين في صفوف المدنيين.

يشار إلى أن الصومال يخوض حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.