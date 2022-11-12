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من مراسيم توقيع اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في تركيا (أرشيفية)

روسيا: لم نوافق على تمديد العمل باتفاق الحبوب

دبي - العربية.نت
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بعدما عقد قادة الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين روس في جنيف، أمس الجمعة، بشأن اتفاقيات البحر الأسود المرتبطة بتصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، أعلنت موسكو أنها لم تتخذ قرارا بعد بخصوص التمديد.

روسيا: تمديد المشاركة في اتفاق الحبوب غير واضح حتى الآن اقتصاد روسيا و أوكرانيا روسيا: تمديد المشاركة في اتفاق الحبوب غير واضح حتى الآن

وذكرت وزراة الخارجية الروسية في بيان، السبت، أن موسكو غير راضية عن تنفيذ المذكرة المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تصدير منتجاتها الزراعية.

لم نبتّ بالقرار

كما تابعت أنها لم تبتّ قرارها بعد بشأن إمكانية التمديد من عدمها.

أتى الإعلان الروسي ردّاً على كلام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباحاً، بأن تمديد اتفاق الحبوب سيكون قرارا "صائبا"، مشددا على ضرورة وضع حد زمني للاتفاق.

هل يمدد الاتفاق؟

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أعربت عن أملها بتسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق.

وينتهي العمل بالاتفاق الذي يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من عدة موانٍ أوكرانية عبر البحر الأسود والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو/ تموز به في 19 نوفمبر /تشرين الثاني إذا اعترضت روسيا أو أوكرانيا على تمديده.

وكانت روسيا أوقفت مشاركتها مؤقتا فيه بعد اتهام أوكرانيا باستخدامه كغطاء لاستهداف سفن روسية في شبه جزيرة القرم.

ولم تؤكد أوكرانيا كما لم تنفِ مسؤوليتها.

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