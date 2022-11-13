حطموا رأسه بهراوة.. اتهام فاغنر بإعدام جندي فر من القتال

علّق رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا إلى جانب الجيش الروسي اليوم الأحد، على الإعدام المفترض لأحد أعضاء المجموعة السابقين متهم بالفرار من الخدمة، بضربات بهراوة ثقيلة على الرأس.

وكانت حسابات "تلغرام" المقرّبة من فاغنر نشرت مقطع فيديو يُظهر رجلاً رأسه مربوط بكتلة من الحجر، تُضرب جمجمته بهراوة. ووفقاً لهذه المصادر، كان الرجل جندياً من المجموعة استسلم عمداً للجيش الأوكراني، لكن الروس استعادوه بعد ذلك.

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ونقل المكتب الإعلامي لرئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الأحد قوله: "في هذا العرض، نرى أن هذا الرجل لم يجد السعادة في أوكرانيا، لكنه التقى بأشخاص غير وديّين ولكن عادلون".

وأضاف بريغوجين: "إنه عمل إنتاجي رائع، يمكن رؤيته دفعة واحدة. أتمنى ألا يكون أي حيوان قد تأذّى أثناء التصوير".



لقطة من فيديو الإعدام لقطة من فيديو الإعدام

من جهتها، ذكرت منظمة "غولاغو.نت" غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن المعتقلين في روسيا أن يفغيني نوزين كان سجيناً تم تجنيده من سجن عقابي روسي للقتال في أوكرانيا.

وطلبت المنظمة غير الحكومية أن يكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سبب سقوط الرجل بين أيدي الروس مجدداً بعد استسلامه للأوكرانيين.

وتحدث "غولاغو.نت" عن احتمالين أحدهما أن يكون خُطف في منطقة خاضعة لسيطرة كييف أو تمت مبادلته بسجناء أوكرانيين.

واتُهمت مجموعة فاغنر منذ 2014 بخدمة مصالح موسكو في عدد من مناطق النزاع، انطلاقاً من سوريا مروراً بمالي وصولاً إلى أميركا الجنوبية.

في الأشهر الأخيرة، تنشط المجموعة على الجبهة الأوكرانية لدعم الجيش الروسي. وهي متهمة بالقيام بجولة في السجون الروسية لتجنيد سجناء للقتال معها مقابل تخفيف عقوباتهم.

وفي سبتمبر، اعترف ايفغيني بريغوجين البالغ من العمر 61 عاماً بأنه قام بتأسيس هذه المنظمة شبه العسكرية. كذلك، تفاخر هذا الأسبوع بتنفيذ عمليات تأثير انتخابي في الولايات المتحدة.