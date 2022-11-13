اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لقطة من فيديو الإعدام
لقطة من فيديو الإعدام
روسيا و أوكرانيا

حطموا رأسه بهراوة.. اتهام فاغنر بإعدام جندي فر من القتال

مجموعة حقوقية قالت إن الجندي الذي ظهر في الفيديو كان قد استسلم للأوكرانيين

موسكو – فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

علّق رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا إلى جانب الجيش الروسي اليوم الأحد، على الإعدام المفترض لأحد أعضاء المجموعة السابقين متهم بالفرار من الخدمة، بضربات بهراوة ثقيلة على الرأس.

رئيس مجموعة فاغنريفغيني بريغوجين
رئيس مجموعة فاغنريفغيني بريغوجين

وكانت حسابات "تلغرام" المقرّبة من فاغنر نشرت مقطع فيديو يُظهر رجلاً رأسه مربوط بكتلة من الحجر، تُضرب جمجمته بهراوة. ووفقاً لهذه المصادر، كان الرجل جندياً من المجموعة استسلم عمداً للجيش الأوكراني، لكن الروس استعادوه بعد ذلك.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الأحد قوله: "في هذا العرض، نرى أن هذا الرجل لم يجد السعادة في أوكرانيا، لكنه التقى بأشخاص غير وديّين ولكن عادلون".

وأضاف بريغوجين: "إنه عمل إنتاجي رائع، يمكن رؤيته دفعة واحدة. أتمنى ألا يكون أي حيوان قد تأذّى أثناء التصوير".

لقطة من فيديو الإعدام
من 2
  • لقطة من فيديو الإعدام
  • لقطة من فيديو الإعدام
(2 صور)
لقطة من فيديو الإعدام
لقطة من فيديو الإعدام
لقطة من فيديو الإعدام
لقطة من فيديو الإعدام

من جهتها، ذكرت منظمة "غولاغو.نت" غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن المعتقلين في روسيا أن يفغيني نوزين كان سجيناً تم تجنيده من سجن عقابي روسي للقتال في أوكرانيا.

وطلبت المنظمة غير الحكومية أن يكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سبب سقوط الرجل بين أيدي الروس مجدداً بعد استسلامه للأوكرانيين.

وتحدث "غولاغو.نت" عن احتمالين أحدهما أن يكون خُطف في منطقة خاضعة لسيطرة كييف أو تمت مبادلته بسجناء أوكرانيين.

الجندي الذي تم إعدامه
الجندي الذي تم إعدامه
فاغنر تضغط في باخموت.. وموسكو تتحدث عن تقدم بشمال غرب دونيتسك العرب والعالم روسيا و أوكرانيا فاغنر تضغط في باخموت.. وموسكو تتحدث عن تقدم بشمال غرب دونيتسك

واتُهمت مجموعة فاغنر منذ 2014 بخدمة مصالح موسكو في عدد من مناطق النزاع، انطلاقاً من سوريا مروراً بمالي وصولاً إلى أميركا الجنوبية.

في الأشهر الأخيرة، تنشط المجموعة على الجبهة الأوكرانية لدعم الجيش الروسي. وهي متهمة بالقيام بجولة في السجون الروسية لتجنيد سجناء للقتال معها مقابل تخفيف عقوباتهم.

وفي سبتمبر، اعترف ايفغيني بريغوجين البالغ من العمر 61 عاماً بأنه قام بتأسيس هذه المنظمة شبه العسكرية. كذلك، تفاخر هذا الأسبوع بتنفيذ عمليات تأثير انتخابي في الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط