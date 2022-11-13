اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر تدين تفجير إسطنبول وتعزي تركيا في الضحايا

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دانت مصر التفجير الإرهابي في إسطنبول وقدمت تعازيها إلى تركيا في الضحايا.

ودان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي والدولة التركية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد السفير أبو زيد في هذا الإطار، على موقف مصر الثابت الذى يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته، داعياً جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها مادياً أو فكرياً أو بأي شكل من الأشكال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط