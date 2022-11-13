مصر تدين تفجير إسطنبول وتعزي تركيا في الضحايا

دانت مصر التفجير الإرهابي في إسطنبول وقدمت تعازيها إلى تركيا في الضحايا.

ودان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

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وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي والدولة التركية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد السفير أبو زيد في هذا الإطار، على موقف مصر الثابت الذى يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته، داعياً جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها مادياً أو فكرياً أو بأي شكل من الأشكال.