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NATO Secretary General Jens Stoltenberg looks on during a joint news conference with Netherland's Foreign Minister Wopke Hoekstra and Defence Minister Kajsa Ollongren (not seen) as they meet to talk about the war in Ukraine and the support that the Netherlands provides, in The Hague, Netherlands November 14, 2022. REUTERS/Piroschka Van de Wouw
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتبرغ
روسيا و أوكرانيا

الناتو: أشهر صعبة تنتظر أوكرانيا.. ولا يجب الاستخفاف بروسيا

ينس ستولتنبرغ: كييف هي التي تحدد الشروط المقبولة للمحادثات مع موسكو

العربية.نت
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اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتبرغ، اليوم الاثنين، أن الأشهر المقبلة "ستكون صعبة" بالنسبة لأوكرانيا وأن القدرة العسكرية الروسية لا يجب أن يُستهان بها.

وقال ستولتنبرغ، بعد لقائه وزيرَي خارجية ودفاع هولندا: "ستكون الأشهر المقبلة صعبة. هدف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء. يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا".

كما قال ستولتنبرغ إن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير الشروط المقبولة للمفاوضات لإنهاء الحرب، مضيفاً أن دور الحلف يتمثل في دعم كييف.

جندي أوكراني في ميكولاييف
جندي أوكراني في ميكولاييف

وأضاف: "على أوكرانيا أن تقرر ما هي الشروط المقبولة. وعلينا أن ندعمها".

وتابع: "يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا.. فهم ما زالوا يسيطرون على أجزاء كبيرة من أوكرانيا.. ما يجب أن نفعله هو دعم أوكرانيا".

الطاقة الذرية تستنكر التصرفات الروسية

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في سياق آخر، تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدعو روسيا لوقف جميع الأعمال ضد المنشآت النووية الأوكرانية بما فيها زابوريجيا، وذلك وفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم لما سيكون ثالث قرار يتخذه مجلس محافظي الوكالة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وجاء في النص الذي وزعته كندا على الدول الأخرى بمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة قبل اجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع إن المجلس "يدعو روسيا الاتحادية للتوقف عن مزاعمها التي لا أساس لها بشأن ملكية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وسحب جيشها وأطقمها الأخرى من المحطة على الفور، ووقف جميع الأعمال التي تستهدف المحطة أو المنطقة المحيطة بها أو أي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا".

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