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In this photo provided by U.S. Navy, a New Zealand soldier looks down his training descent rope during Exercise Cartwheel at Nausori Highlands Training Area, Fiji, on Sept. 18, 2022. A military exercise in Fiji involving the United States, Britain, Australia and New Zealand ends this week as the traditional allies counter China’s growing influence in the region.(Staff Sgt. Timothy Gray/U.S.Navy via AP)
جندي نيوزيلندي يشارك في تدريب في فيجي مع جنود من أميركا وبريطانيا وأستراليا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

نيوزيلندا تمدد مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا

لنيوزيلندا حالياً فريق مكون من 120 فرداً من قوة الدفاع النيوزيلندية يتواجد في بريطانيا لتدريب الأوكرانيين

ولنغتون - رويترز
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أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أنها سترسل 66 فرداً إضافياً من قوات الدفاع إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين مع استمرار الحرب في أوكرانيا للشهر التاسع.

ولنيوزيلندا حالياً فريق مكون من 120 فرداً من قوة الدفاع النيوزيلندية يتواجد في بريطانيا لتدريب الأوكرانيين، لكن كان من المقرر انتهاء هذه المهمة. وقال بيان حكومي إن العملية الجديدة لإرسال أفراد قوات الدفاع ستستمر من 30 نوفمبر حتى يوليو 2023.

بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي
بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي
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وقال بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي: "يسعدني أن مشاة قوة الدفاع النيوزيلندية يمكن أن يقدموا المهارات والخبرة لمزيد من التدريب. وهذا الانتشار يوفر أيضاً فرصة لأفراد قوة الدفاع لاكتساب خبرة مهمة".

وقالت الحكومة النيوزيلندية أيضاً إنها ستمدد مساهمتها الحالية في مجال المخابرات وستعيد نشر أربعة من أفراد قوة الدفاع للمساعدة في مركز اللوجستيات في أوروبا وستوفر ثمانية أشخاص لدعم أولئك المنتشرين في المنطقة.

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