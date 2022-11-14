نيوزيلندا تمدد مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أنها سترسل 66 فرداً إضافياً من قوات الدفاع إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين مع استمرار الحرب في أوكرانيا للشهر التاسع.

ولنيوزيلندا حالياً فريق مكون من 120 فرداً من قوة الدفاع النيوزيلندية يتواجد في بريطانيا لتدريب الأوكرانيين، لكن كان من المقرر انتهاء هذه المهمة. وقال بيان حكومي إن العملية الجديدة لإرسال أفراد قوات الدفاع ستستمر من 30 نوفمبر حتى يوليو 2023.

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وقال بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي: "يسعدني أن مشاة قوة الدفاع النيوزيلندية يمكن أن يقدموا المهارات والخبرة لمزيد من التدريب. وهذا الانتشار يوفر أيضاً فرصة لأفراد قوة الدفاع لاكتساب خبرة مهمة".

وقالت الحكومة النيوزيلندية أيضاً إنها ستمدد مساهمتها الحالية في مجال المخابرات وستعيد نشر أربعة من أفراد قوة الدفاع للمساعدة في مركز اللوجستيات في أوروبا وستوفر ثمانية أشخاص لدعم أولئك المنتشرين في المنطقة.