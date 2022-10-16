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جانب من التدريبات العسكرية الأوكرانية في بريطانيا (أ ب)
جانب من التدريبات العسكرية الأوكرانية في بريطانيا (أ ب)

فرنسا: سندرب نحو ألفي جندي أوكراني على أراضينا

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أمس السبت أن بلاده ستدرب "ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني" على أراضيها.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، أن هؤلاء الجنود "سيلحقُون بوحداتنا لعدة أسابيع"، بحسب وكالة "فرانس برس".

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كذلك أكد أن التدريب سيغطي ثلاثة مستويات "تدريب المقاتلين العام" و"ثم احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات" و"مستوى ثالث من التدريب على المعدات التي قدمناها" لأوكرانيا.

وأضاف ليكورنو "نقوم بذلك من خلال احترام قواعد القانون، دون أن نكون طرفا في النزاع لأننا لسنا في حالة حرب. نحن نساعد دولة في حالة حرب" بعد غزوها من روسيا.

أنظمة دفاع جوي

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع أن فرنسا ستسلم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي من طراز "كروتال"، مشيرا إلى إعلان أصدره الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء بهذا المعنى.

ولفت إلى أن عدد أنظمة "كروتال" المضادة للطائرات قصيرة المدى التي سيتم إرسالها إلى كييف "يتم تحديدها مع الأوكرانيين"، وعددها "سيكون مهما للسماح لهم بحماية أجوائهم".

الجيش الأوكراني - رويترز
الجيش الأوكراني - رويترز

وأشار إلى أن "الهدف هو إكمال عملية (التسليم) في غضون الشهرين المقبلين".

يذكر أنه منذ بداية النزاع، دربت دول أخرى غير فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، ومن أبرزها المملكة المتحدة.

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