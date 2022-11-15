الكرملين: تصريحات زيلينسكي تؤكد أن كييف ترفض التفاوض

وسط المساعي خلف الكواليس من أجل حث الجانبين الروسي والأوكراني على العودة إلى طاولة المفاوضات، وسط تصريحات أوكرانية رافضة، جددت موسكو اتهام كييف بأنها لا ترغب بالسلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام قمة العشرين حول رفضه إبرام اتفاق "مينسك 3" لإنهاء القتال، تثبت أن كييف غير مهتمة بإجراء محادثات سلام، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي".

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لا "مينسك 3"

أتى هذا التعليق بعد خطاب ألقاه زيلينسكي عبر الهاتف أمام قادة قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي، أكد فيه أن بلاده لن تتجه إلى إبرام اتفاقيات سلام شبيهة بـ"مينسك 1 و2"، مشدداً على وجوب انسحاب كافة القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى ضرورة انتهاء الحرب في الحال، داعياً المجتمع الدولي للضغط على موسكو.

يذكر أن بعض التقارير الصحافية كانت أفادت سابقاً أن الولايات المتحدة تضغط على السلطات الأوكرانية من أجل التفاوض مع الكرملين، خوفاً من تضاؤل الدعم الدولي مع إطالة أمد النزاع الذي دخل شهره التاسع.

إلا أن واشنطن نفت الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن لقاء مدير مخابراتها بنظيره الروسي لأول مرة من 24 فبراير في أنقرة، يهدف إلى توجيه رسالة واضحة لموسكو بعدم استخدام "النووي" أو القنبلة القذرة بأي شكل من الأشكال.

وكانت المفاوضات الروسية الأوكرانية توقفت في مارس الماضي، بعد عدة جولات تقنية أفضت إلى إجلاء بعض المدنيين من القرى، أو تبادل محدود للسجناء، دون أي تقدم يذكر على الصعيد السياسي أو الحربي.