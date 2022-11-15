لافروف: الغرب أمر زيلينسكي بعدم التفاوض معنا

مشدداً على أن بلاده منعت تسييس البيان الختامي، لقمة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في بالي بإندونيسيا، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد أن "العملية العسكرية في أوكرانيا مشروعة ".

واعتبر في مؤتمر صحفي على هامش القمة، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي لا يريد السلام، لاسيما أن بلاده وضعت شروطا تعجيزية لاجراء المفاوضات.

مادة اعلانية

كما رأى أن الدول الغربية "تأمر زيلينسكي بعدم الدخول في مفاوضات مع موسكو"، وفق قوله.

اتفاق الحبوب

أما في ما يتعلق باتفاق البحر الأسود الذي أبرم برعاية أممية وتركية في تموز الماضي، من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي ينتهي فيوم السبت المقبل، فاعتبر أن الأمم المتحدة تفعل ما بوسعها لتلبية الطلبات الروسية، مشددا في الوقت عينه على أن الغرب يضع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

كما أضاف أن "الجيش الأوكراني استخدم الممرات الإنسانية في عمليات عسكرية، لكن موسكو أوقفت ذلك".

إلى ذلك، أكد أن العديد من الدول لم تنضم للعقوبات التي فرضت ضد بلاده.

ورأى أن اتهام روسيا بالعدوان على أوكرانيا استفزاز مقصود، مؤكدا أن واشنطن والناتو ترسلان آلاف المرتزقة إلى الأراضي الأوكرانية، معتبراً أنهما انخرطا في الحرب.

يشار إلى أنه لطالما اتهم المسؤولون الروس كييف على مدى الأشهر الماضية بالتبعية للغرب، ونتنفيذ الرغبات الأميركية.

كما حملوا الجانب الأوكراني، مسؤولية عدم العودة إلى طاولة التفاوض، جراء اشتراط كييف انسحاب الروس من كافة الأراضي قبل البحث في أي محادثات.

وكان زيلينسكي شدد في كلمته التي ألقها بوقت سابق اليوم أماكم القمة التي يهيمن عليها الملف الروسي الأوكراني، على أن بلاده لن تتجه إلى ابرام اتفاق "مينسك 3"!

فيما يتوقع أن يصدر البيان الختامي للقمة غداً باجماع دولي يدين الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق ما كشفت مسودة البيان اليوم.