أردوغان: نبذل جهوداً لتمديد اتفاق الحبوب عاماً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أنه يعتقد أن اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا سيتم تمديده بعد موعد انتهاء سريانه في 19 نوفمبر، مضيفاً أن أنقرة تبذل جهوداً لتمديده لمدة عام.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا إن المحادثات بشأن تمديد الاتفاق مستمرة، مشدداً على أنه مهم للعالم، وفق رويترز.

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يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الفائت، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تنتهي السبت. وقد سمحت بتصدير نحو 10 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية.

"بناءة إلى حد ما"

والاثنين كشف الكرملين أن المحادثات مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن اتفاق لحماية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية كانت "بناءة إلى حد ما"، مما أحيا الأمل في إمكانية تمديده بسلاسة.

كما أضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "جرت محادثات مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي كانت بناءة إلى حد ما. لدينا مصلحة في هذا الاتفاق الذي كان أصلاً جزءاً من آلية الاتفاق برمتها".

دون عوائق

يذكر أن مسؤولين بارزين من الأمم المتحدة التقوا بوفد روسي في جنيف الجمعة لمناقشة شكاوى موسكو بشأن مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وتطالب روسيا بإمكانية وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية مقابل الموافقة على تمديد اتفاق البحر الأسود المقرر تجديده السبت المقبل.

فيما لفتت موسكو إلى أنها قد تنسحب من الاتفاق إذا لم يتم إحراز تقدم بخصوص هواجسها.