زيلينسكي لقمة العشرين: روسيا الإرهابية بينكم

بعد نفي بلاده ضرب الأراضي البولندية متهمة موسكو بذلك، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالدولة الإرهابية.

وقال في خطاب عبر الفيديو لقادة مجموعة العشرين التي تختتم اليوم الأربعاء قمتها في بالي بإندونيسيا "هناك "دولة إرهابية بينكم، في إشارة إلى روسيا.

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رسالة واضحة

كما اتهم موسكو بضرب مزرعة في بولندا أمس الثلاثاء، معتبراً أن هذا التصرف رسالة واضحة لمجموعة العشرين" ، بحسب ما أفادت "فرانس برس."

وكان مسؤولون أميركيون أكدوا في وقت سابق اليوم أن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية مخلفاً قتلين، أطلق على الأرجح وبحسب المعلومات الأولية من قبل القوات الأوكرانية، من أجل ردع صاروخ روسي قادم بحو أراضيهم.

لا للتسرع

بدورها، حذرت فرنسا من التسرع في الاستنتاج حول مصدر الصاروخ، معتبرة أن تحديد نوعه لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته، لاسيما أن عدة دول تمتلك نفس النوع!

كذلك، أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن بوقت سابق، أن المعلومات الأولية، لا تشي بأنه أطلق من قبل روسيا.

فيما نفت موسكو بطبيعة الحال استهداف الأراضي البولندية، معتبرة تلك المزاعم والاتهامات "استفزاز بهدف التصعيد".

يشار إلى أن مسؤولية موسكو عن هذا القصف يمكن أن تؤدي إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي المعروف باسم المادة 5، والذي يعتبر بموجبه الهجوم على أحد أعضاء التحالف هجوما على الجميع، وبالتالي قد يطلق العنان إلى بدء المشاورات حول رد عسكري محتمل.