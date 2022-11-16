زيلينسكي يتهم مجدداً: صاروخ روسي ضرب بولندا

بعد نفي بلاده مجدداً ضرب الأراضي البولندية متهمة موسكو بذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسياً.

وقال زيلينسكي في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية".

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وكان زيلينسكي قد اتهم موسكو بضرب مزرعة في بولندا أمس الثلاثاء، معتبراً أن هذا التصرف رسالة واضحة لمجموعة العشرين"، بحسب ما أفادت "فرانس برس".

في المقابل، قالت متحدثة باسم الأمن القومي الأميركي إنه من الواضح أن الطرف المسؤول عن الحادثة هو روسيا "مهما كانت نتيجة الاستنتاجات النهائية".

وأفاد البيت الأبيض بأن روسيا مسؤولة في النهاية عن الصاروخ، مشيراً في ذات الوقت إلى أن لا شيء يناقض فرضية أن الصاروخ الذي ضرب بولندا أطلق من الدفاعات الأوكرانية.

"الصاروخ أوكراني"

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، أعلن في وقت سابق اليوم أنه "من المرجح جدًا" أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط في بشيفودوف، واصفاً الانفجار بالمؤسف.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حطام الصاروخ كشف أنه يعود لنظام الدفاع المضاد للصواريخ S300، التابع لأوكرانيا.

بدورها، حذرت فرنسا من التسرع في الاستنتاج حول مصدر الصاروخ، معتبرة أن تحديد نوعه لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته، لاسيما أن عدة دول تمتلك نفس النوع.

كذلك، أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن بوقت سابق، أن المعلومات الأولية، لا تشي بأنه أطلق من قبل روسيا.

"استفزاز بهدف التصعيد"

فيما نفت موسكو بطبيعة الحال استهداف الأراضي البولندية، معتبرة تلك المزاعم والاتهامات "استفزازا بهدف التصعيد".

يشار إلى أن مسؤولية موسكو عن هذا القصف يمكن أن تؤدي إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي المعروف باسم المادة 5، والذي يعتبر بموجبه الهجوم على أحد أعضاء التحالف هجوما على الجميع، وبالتالي قد يطلق العنان إلى بدء المشاورات حول رد عسكري محتمل.