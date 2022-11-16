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أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ (أ ف ب)

لبحث سقوط صاروخ في بولندا.. بدء اجتماع طارئ للناتو

دبي - العربية.نت
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بدأ سفراء حلف شمال الأطلسي صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للتباحث بشأن سقوط صاروخ في بولندا ما زال مصدره غير مؤكد، وفق ما أعلن دبلوماسيون بمقر الحلف في بروكسل.

وأُعلن مساء الثلاثاء عن هذا الاجتماع الذي يرأسه أمين عام المنظمة ينس ستولتنبرغ الذي قال إن "من المهم التثبت من كل الحقائق"، فيما اتهمت أوكرانيا روسيا بأنها وراء سقوط الصاروخ الذي خلف قتيلين.

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من جهته، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي لاجتماع عاجل للجنة الدفاع الوطني وسط تقارير عن سقوط صاروخ روسي على الأراضي البولندية.

ردود أفعال دولية

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإستونية إن التقارير الواردة من بولندا مثيرة للقلق، مشيرة إلى أن الجانب الإستوني يتشاور مع بولندا وحلفاء آخرين.

وأضافت أن إستونيا "مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي (حلف شمال الأطلسي) الناتو"، مؤكدة "التضامن الكامل" مع بولندا.

من موقع سقوط الصاروخ في بولندا (رويترز)
من موقع سقوط الصاروخ في بولندا (رويترز)

من جانبها، أدانت بلجيكا بشدة "الحادث" الذي وقع على الأراضي البولندية، وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو عبر تويتر إن بلاده تقف إلى جانب بولندا.

مخاوف من التصعيد

وتوالت ردود الفعل الدولية، وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنها تتابع عن كثب التطورات "المقلقة للغاية" في بولندا".

من موقع سقوط الصاروخ في بولندا (رويترز)
من موقع سقوط الصاروخ في بولندا (رويترز)

يشار إلى أن مسؤولية روسيا عن هذا القصف يمكن أن تؤدي إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي المعروف باسم المادة 5، والذي يعتبر بموجبه الهجوم على أحد أعضاء التحالف هجوما على الجميع، وبالتالي قد يطلق العنان إلى بدء المشاورات حول رد عسكري محتمل.

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