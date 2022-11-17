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Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, in an interview with Al Hadath. (Screengrab)
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا لواشنطن: حان الوقت لتزويدنا بمنظومة باتريوت

وزير الخارجية الأوكراني يحمّل روسيا "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الصاروخ في بولندا ويؤكد لنظيره الأميركي ضرورة الإسراع بتسليم أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

العربية.نت
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حمّل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن، اليوم الخميس روسيا "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الصاروخ في بولندا حيث أسفر عن مقتل شخصين.

وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة: "نتشارك وجهة النظر القائلة إن روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الرعب الذي تسببت به عبر إطلاق صواريخ وتداعياتها على أراضي أوكرانيا وبولندا ومولدافيا".

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وجرى الاتصال بين كوليبا وبلينكن صباح الخميس، في وقت كانت روسيا تشنّ سلسلة غارات جديدة على أوكرانيا.

وأشاد الوزير الأوكراني بـ"المساعدة الحيوية" الأميركية "في مجال الدفاع". وقال إنه ذكّر بضرورة "تسريع تسليم منظومات دفاعية مضادة للطائرات لأوكرانيا" في مواجهة تصاعد الضربات الصاروخية الروسية.

في هذا الصدد، دعا كوليبا واشنطن إلى تقديم "باتريوت" الأميركية وهي أنظمة صواريخ أرض جوّ تستخدم خصوصا راداراً قوياً جداً. وكتب كوليبا عبر تويتر: "حان الوقت لتزويدنا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي".

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