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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy sings the national anthem during his visit in Kherson, Ukraine November 14, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي عن "صاروخ بولندا": لا أعرف ماذا حدث

الرئيس الأوكراني: أنا متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي

العربية.نت
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صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه "لا يعرف ماذا حدث" في بولندا حيث سقط صاروخ الثلاثاء ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما أكد أن القذيفة "روسية".

وقال زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية: "لا أعرف ماذا حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي".

هذا واشتبكت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مع روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء بشأن المسؤولية عن الهجوم الصاروخي المميت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

الأضرار التي خلفها الصاروخ الذي سقط في بولندا قبل يومين
الأضرار التي خلفها الصاروخ الذي سقط في بولندا قبل يومين
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قالت المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، للمجلس: "هذه المأساة لم تكن لتحدث لولا غزو روسيا الذي لا داعي له لأوكرانيا وهجماتها الصاروخية الأخيرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

ورد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، متهماً أوكرانيا وبولندا بمحاولة "إثارة صدام مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وأشار نيبينزيا إلى تصريحات الرئيس الأوكراني والمسؤولين البولنديين التي أشارت في البداية إلى أن روسيا مسؤولة عن الصاروخ.

لكن رئيس حلف شمال الأطلسي ورئيس بولندا قالا الأربعاء إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه هجوم متعمد، وأنه من المحتمل أن يكون قذيفة من الحقبة السوفيتية أطلقتها أوكرانيا لأنها كانت تصد الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية التي دمرت شبكة الكهرباء وضربت المباني السكنية.

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