اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks at the Sydney Energy Forum in Sydney, Australia, on July 12, 2022. (Reuters)
رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز

أستراليا تتمسك بالغواصات الأميركية رغم الانتقادات الفرنسية

أثارت الحكومة الأسترالية السابقة غضب الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي بإلغاء عقد لأسطول فرنسي الصنع من الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار)

العربية.نت، أسوشييتد برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الجمعة، إنه لا يزال ملتزمًا ببناء أسطول من الغواصات التي تعمل بالتكنولوجيا النووية الأميركية على الرغم من أن الرئيس الفرنسي وصف الخطة بأنها "مواجهة مع الصين".

أثارت الحكومة الأسترالية السابقة غضب الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي بإلغاء عقد لأسطول فرنسي الصنع من الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار) واختارت بدلاً من ذلك النسخ التي تعمل بالطاقة النووية في صفقة تم التوصل إليها سراً مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

والتزم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بما يسمى اتفاقية أوكوس لتبني التكنولوجيا النووية منذ توليه السلطة في الانتخابات في مايو. سيتم الإعلان عن ما إذا كانت أستراليا ستختار نسخة من الغواصة الأميركية من طراز فرجينيا أو الغواصة البريطانية من فئة أستوت في مارس.

وقال ألبانيز للصحافيين في قمة بانكوك التي يحضرها ماكرون أيضًا: "نحن نمضي في ترتيبات أوكوس، لا يوجد شيء غامض بشأن ذلك".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

انتقد ماكرون أمس الخميس اتفاق أوكوس، وقال للصحافيين إن فرنسا عرضت على أستراليا، التي لا تمتلك صناعة للطاقة النووية، غواصات تعمل بالديزل والكهرباء يمكن صيانتها بشكل مستقل.

وقال ماكرون من خلال مترجم: "لم تكن في مواجهة مع الصين لأنها لم تكن غواصات تعمل بالطاقة النووية".

وأضاف ماكرون أن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، سلف ألبانيز، اختار "العكس تمامًا: الدخول في مواجهة من خلال امتلاك أسلحة نووية".

أستراليا رداً على ماكرون: لم نخرب برج إيفل بعقد الغواصات سوشيال ميديا أزمة الغواصات أستراليا رداً على ماكرون: لم نخرب برج إيفل بعقد الغواصات
ماكرون: "أعلم" أن رئيس وزراء أستراليا كذب بقضية الغواصات العرب والعالم أزمة الغواصات ماكرون: "أعلم" أن رئيس وزراء أستراليا كذب بقضية الغواصات

وعندما تم الإعلان عن صفقة أوكوس في سبتمبر من العام الماضي، أدانت وزارة الخارجية الصينية تصدير التكنولوجيا النووية الأميركية ووصفت التحرك بأنه "غير مسؤولة كلية". ويخشى بعض جيران أستراليا من أن يؤدي ذلك إلى سباق تسلح في المنطقة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت أستراليا تخلق مواجهة نووية مع الصين، أجاب ألبانيز: "يحق للرئيس ماكرون طرح آرائه، كما يفعل بطريقة صريحة للغاية".

وأضاف ألبانيز: "يحق له الإدلاء بأي تعليقات يريدها كقائد لفرنسا".

وأشار ألبانيز إلى أنه لم يكن هناك شعور بالسوء بين الزعيمين، قائلاً: "لقد أجرينا حديثا وديا للغاية، كما نفعل دائمًا" عندما التقيا مساء الخميس في بانكوك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط