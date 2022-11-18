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A handout image released by the US Central Command (CENTCOM) on August 13, 2020 reportedly shows Iranian forces boarding a tanker in international waters in the Gulf of Oman, just 32 kilometres (20 miles) off the coast of the United Arab Emirates, using a helicopter and a vessel to take over the ship for several hours, according to US officials. (Photo by US Central Command (CENTCOM) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /US CENTCOM - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /US CENTCOM - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
قوات إيرانية تستولي على سفينة في خليج عمان في أغسطس الماضية (أرشيفية)

طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: السفينة متواجدة على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً جنوب غرب مسقط، وطاقمها بخير

العربية.نت
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم، على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً جنوب غرب مسقط.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن السفينة وطاقمها بخير.

ووقع هجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل سلطنة عمان يوم الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأميركية، إنه نُفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع، مضيفة أن عملية بحرية متعددة الأطراف بقيادة فرقاطة من البحرية الملكية البريطانية تعاملت مع الوضع في المنطقة.

سفينة عسكرية إيرانية في خليج عمان (أرشيفية)
سفينة عسكرية إيرانية في خليج عمان (أرشيفية)
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وألقى مسؤول إسرائيلي باللوم على إيران في الهجوم على الناقلة "زيركون باسيفيك" التي تشغلها شركة "إسترن باسيفك شيبينج" ذات الإدارة الإسرائيلية. وقالت الشركة إن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة بجسم الناقلة دون وقوع إصابات أو تسرب شحنتها من السولار.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض في وقت سابق، إن واشنطن "واثقة من أن إيران شنت على الأرجح" الضربة باستخدام طائرة مسيرة.

وشهدت مياه الخليج في السنوات القليلة الماضية هجمات على ناقلات وذلك في وقت يتفاقم فيه التوتر مع إيران. وفي يوليو 2021 وقع هجوم يُعتقد أنه نُفذ بطائرة مسيرة على ناقلة منتجات بترولية تديرها قبالة ساحل عمان، ورفضت إيران الاتهامات بأنها وراء الهجوم.

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