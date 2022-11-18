قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم، على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً جنوب غرب مسقط.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن السفينة وطاقمها بخير.

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ووقع هجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل سلطنة عمان يوم الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأميركية، إنه نُفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع، مضيفة أن عملية بحرية متعددة الأطراف بقيادة فرقاطة من البحرية الملكية البريطانية تعاملت مع الوضع في المنطقة.

وألقى مسؤول إسرائيلي باللوم على إيران في الهجوم على الناقلة "زيركون باسيفيك" التي تشغلها شركة "إسترن باسيفك شيبينج" ذات الإدارة الإسرائيلية. وقالت الشركة إن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة بجسم الناقلة دون وقوع إصابات أو تسرب شحنتها من السولار.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض في وقت سابق، إن واشنطن "واثقة من أن إيران شنت على الأرجح" الضربة باستخدام طائرة مسيرة.

وشهدت مياه الخليج في السنوات القليلة الماضية هجمات على ناقلات وذلك في وقت يتفاقم فيه التوتر مع إيران. وفي يوليو 2021 وقع هجوم يُعتقد أنه نُفذ بطائرة مسيرة على ناقلة منتجات بترولية تديرها قبالة ساحل عمان، ورفضت إيران الاتهامات بأنها وراء الهجوم.