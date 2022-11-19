كييف تحقق في فيديو نشرته موسكو حول إعدام جنود روس أسرى

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه يتحقق من صحة مقاطع فيديو تقول موسكو إنها تثبت إعدام كييف العديد من الجنود الروس بعد استسلامهم.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية هذا الأسبوع قيل إنها تظهر جثث جنود روس قتلوا بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.







لقطة من أحد الفيديوهات التي تؤكد روسيا أن تظهر إعدام جنودها في أوكرانيا لقطة من أحد الفيديوهات التي تؤكد روسيا أن تظهر إعدام جنودها في أوكرانيا لقطة من أحد الفيديوهات التي تؤكد روسيا أن تظهر إعدام جنودها في أوكرانيا لقطة من أحد الفيديوهات التي تؤكد روسيا أن تظهر إعدام جنودها في أوكرانيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة إن مقاطع الفيديو أظهرت "القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من 10 جنود روس مقيّدين".

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوغدان سينيك لوكالة "فرانس برس" اليوم: "نحقق حالياً في ما إذا كانت هذه المقاطع مزيفة".

وأضاف أن الفيديوهات "أعطيت لمتخصصين"، لافتاً إلى أن نشر مقاطع فيديو مزيفة "تكثّف أخيراً".

وقالت روسيا الجمعة إن مقاطع الفيديو تلك تمثّل "جريمة حرب" في أحدث اتهامات لكييف بارتكاب انتهاكات بعد أشهر من القتال.

ويُظهر أحد المقاطع جنوداً يبدو أنهم يستسلمون للعديد من العسكريين في ملابس مموهة ويضعون شارات صفراء.

ثم يظهر الجنود الذين يسلّمون أنفسهم ممددين أرضاً في حديقة مهجورة لمنزل، لينقطع الفيديو فجأة مع سماع طلقات نارية.

ويُظهر مقطع فيديو آخر جثث حوالي 12 شخصاً محاطة بما يبدو أنه بقع دماء. ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية تاريخ التقاط هذه المقاطع.

من جانبه، قال ناطق باسم الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس": "نحن على علم بوجود مقاطع الفيديو هذه ونحقق فيها"، داعياً إلى محاسبة الجناة.

في غضون ذلك، قالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالتحقيق في الجرائم الكبرى، إنها باشرت تحقيقاً جنائياً في "إعدام جنود روس أسرى".