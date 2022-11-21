الكرملين: لا نقاشات بشأن جولة تعبئة جديدة في أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أنه لا يناقش استدعاء مزيد من الجنود الروس للقتال في أوكرانيا من خلال جولة تعبئة ثانية.

ورد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت روسيا تخطط لجولة جديدة من التعبئة بالقول "لا أستطيع التحدث بالنيابة عن وزارة الدفاع، لكن ليس هناك مناقشات في الكرملين حول هذا".

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واستدعت روسيا أكثر من 300 ألف جندي من قوات الاحتياط في حملة تعبئة في سبتمبر أيلول الماضي لدعم العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية، في خطوة أثارت جدلاً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه أنهى حملة التعبئة في نهاية أكتوبر تشرين الأول، لكنه لم يصدر إلغاء لمرسوم يوفر أساسا قانونيا للتعبئة، وهو قرار أثار المخاوف بين بعض من يقولون إن الكرملين يحتفظ بخياراته متاحة من أجل جولة مقبلة من استدعاء الجنود.

تعبئة جزئية

وكان بوتين قد أعلن في 21 سبتمبر "تعبئة جزئية" في ظل تعرض قوات بلاده لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا. كما وقّع قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وأدت التعبئة الجزئية التي أُعلن عنها زعيم الكرملين إلى خروج الكثيرين إلى الشوارع احتجاجاً ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح من البلاد.

كما أثار أضخم احتجاجات مناهضة للكرملين في أنحاء البلاد منذ إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط الماضي.