اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Taliban fighters hold their flag as they celebrate one year since they seized the Afghan capital, Kabul, in front of the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug. 15, 2022. The Taliban marked the first-year anniversary of their takeover after the country's western-backed government fled and the Afghan military crumbled in the face of the insurgents' advance. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
عناصر من حركة طالبان في كابل (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

طالبان تجلد 12 شخصاً أمام حشد في ملعب بأفغانستان

الحركة كانت تطبق هذه العقوبة خلال حكمها السابق لأفغانستان في التسعينيات من القرن الماضي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

جلدت حركة طالبان ثلاث نساء وتسعة رجال أمام مئات المتفرجين في ملعب رياضي، اليوم الأربعاء، في إشارة إلى استئناف الحركة لشكل من أشكال العقوبة التي كانت تمارسها خلال حكمها في التسعينيات من القرن الماضي.

ودعا مكتب والي ولاية لوغار، جنوب العاصمة كابل، العامة إلى الملعب في بلدة بول علم في لوغار. وتم نشر الدعوات لحضور عملية تطبيق العقوبة التي أقيمت الساعة 9 صباحاً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قال مسؤول في مكتب الوالي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة "أسوشيتد برس"، إن كل من شملتهم العقوبة عوقبوا بما بين 21 و39 جلدة، بعد إدانتهم في محكمة محلية بالسرقة والزنا.

رئيس وزراء باكستان يستعد لتعيين قائد جديد للجيش العرب والعالم باكستان رئيس وزراء باكستان يستعد لتعيين قائد جديد للجيش

وقال المسؤول إن مئات الأشخاص حضروا عملية الجلد، وإنه فرض حظر على التقاط الصور والمقاطع المصورة.

وكانت عمليات الجلد العلني هذه، بالإضافة إلى عمليات الإعدام العلنية والرجم بسبب الجرائم، شائعة خلال الفترة الأولى من حكم طالبان، من عام 1996 حتى عام 2001 عندما تم طرد الحركة في غزو بقيادة الولايات المتحدة.

وبعد تمرد استمر 20 عاماً، عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية والأجنبية الأخرى من البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط