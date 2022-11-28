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In this Saturday, Aug. 10, 2013 photo, a Pakistani Taliban militant looks at main road of Shawal in Pakistani tribal region of North Waziristan. Militants in Pakistan’s most populous province are said to be training for what they expect will be an ethnic-based civil war in neighboring Afghanistan after foreign forces withdraw. In the past two years the number of Punjab-based militants deploying to regions bordering on Afghanistan has tripled. While militants from Punjab province have long sought refuge and training in the tribal regions, they confined their hostility to Pakistan’s neighbor and foe, India. (AP Photo/Ishtiaq Mahsud)
عنصر من طالبان باكستان في شمال البلاد (أرشيفية)
باكستان

طالبان باكستان تلغي الهدنة وتأمر بشن هجمات بأنحاء البلاد

اتفقت الحركة على وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية في يونيو الماضي لكن الطرفين شددا مراراً على أنه تم تجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة

العربية.نت
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أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الاثنين، إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو الماضي، وأمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

ورغم أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته. وتحمّل طالبان باكستان المسؤولية عن عشرات الهجمات وسقوط مئات القتلى في أنحاء باكستان منذ ظهورها عام 2007.

وقالت في بيانها اليوم إن الجيش الباكستاني يواصل عملياته العسكرية ضد عناصرها "في مختلف المناطق" لذا "يتوجب" على عناصرها "شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد".

الجيش الباكستاني في مناطق نفوذ طالبان باكستان (أرشيفية)
الجيش الباكستاني في مناطق نفوذ طالبان باكستان (أرشيفية)
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وسيطرت حركة طالبان باكستان على مساحات واسعة من الحزام القبلي في باكستان لمدة طويلة إذ فرضت تطبيق قوانينها.

وبينما تم طرد معظم مقاتليها من باكستان ودفعهم للتوجه إلى أفغانستان المجاورة منذ العام 2010، إلا أنهم باتوا في موقع قوة منذ عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في كابل.

واتفقت الحركة على وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية في يونيو الماضي لكن الطرفين شددا مراراً على أنه تم تجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة.

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