طالبان باكستان تلغي الهدنة وتأمر بشن هجمات بأنحاء البلاد

أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الاثنين، إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو الماضي، وأمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

ورغم أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته. وتحمّل طالبان باكستان المسؤولية عن عشرات الهجمات وسقوط مئات القتلى في أنحاء باكستان منذ ظهورها عام 2007.

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وقالت في بيانها اليوم إن الجيش الباكستاني يواصل عملياته العسكرية ضد عناصرها "في مختلف المناطق" لذا "يتوجب" على عناصرها "شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد".

وسيطرت حركة طالبان باكستان على مساحات واسعة من الحزام القبلي في باكستان لمدة طويلة إذ فرضت تطبيق قوانينها.

وبينما تم طرد معظم مقاتليها من باكستان ودفعهم للتوجه إلى أفغانستان المجاورة منذ العام 2010، إلا أنهم باتوا في موقع قوة منذ عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في كابل.

واتفقت الحركة على وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية في يونيو الماضي لكن الطرفين شددا مراراً على أنه تم تجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة.