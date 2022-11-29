أوكرانيا للناتو: أسرعوا بتزويدنا بالأسلحة والمولدات

دعت أوكرانيا الثلاثاء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المجتمعة في بوخارست إلى تسريع تزويدها بالأسلحة والمعدات الكهربائية، لمساعدة البلاد على مواجهة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة بسبب القصف الروسي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قبل وقت قليل من بدء لقاء مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "في المرة السابقة، قلت 3 كلمات: أسلحة، أسلحة، أسلحة. هذه المرة لدي 3 كلمات أخرى: أسرَع، أسرَع، أسرَع"، وفق فرانس برس.

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أما عن الحاجات الأوكرانية الأكثر إلحاحاً، فقد أشار إلى أنها مولدات وصواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

موسكو تتوعد

تأتي تلك التصريحات بعد أن كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قد توعد في وقت سابق الثلاثاء باستهداف منظومات باتريوت الصاروخية للدفاع الجوي إذا أرسلها الناتو لأوكرانيا.

كما قال إنه "إذا قام الناتو بتسليم منظومات باتريوت إلى كييف وأفراد من الحلف، فسيصبحون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الروسية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

استخدام الشتاء كـ"سلاح حرب"

وكان ستولتنبرغ قد صرّح في وقت سابق خلال النهار أثناء استضافته الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء خارجية الحلف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استخدام الشتاء كـ"سلاح حرب" ضد أوكرانيا مع "هجمات متعمدة" على المنشآت المدنية لحرمان البلاد من التدفئة والكهرباء والماء.

كما أضاف أن هدف الكرملين هو "إلحاق أكبر قدر ممكن من المعاناة بالمدنيين الأوكرانيين لمحاولة كسر صمودهم ووحدتهم في مكافحة" العملية العسكرية الروسية.

53 مليون دولار

في هذه الأثناء، دعا اجتماع لمجموعة السبع عُقد برئاسة ألمانيا على هامش حلف شمال الأطلسي، إلى حشد المساعدة في مواجهة أزمة الطاقة التي سببها النزاع في أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الذي وصل مساء الاثنين إلى بوخارست، عن مساعدة مالية بقيمة 53 مليون دولار ستُضاف إلى حزمة بقيمة 55 مليون دولار خُصّصت لشراء مولدات، بهدف مساعدة أوكرانيا.

بدوره قال مصدر أميركي إن هذا المبلغ سيُستخدم في شراء معدات كهربائية (بما في ذلك محولات)، سيتم تسليمها "بسرعة" إلى أوكرانيا.

وفي المجموع، خصّصت إدارة الرئيس جو بايدن 1,1 مليار دولار للطاقة في أوكرانيا ومولدافيا.

ضربات مكثفة

يذكر أن روسيا شنت في بداية أكتوبر الماضي حملة ضربات صاروخية مكثفة تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا. وبحسب الأرقام التي استشهدت بها الحكومة الأوكرانية، فقد تضرر 25 إلى 30% من هذه المنشآت.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الفائت، اصطف الغرب إلى جانب كييف، داعماً إياها بالسلاح والعتاد، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية، في حين فرض أقسى العقوبات على موسكو، طالت شتى القطاعات، فضلاً عن مئات السياسيين والأغنياء الروس.