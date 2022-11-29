تحذيرات من غارات روسية بأوكرانيا.. وصفارات الإنذار تدوي

دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، للتحذير من غارات جوية روسية، بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن موسكو تستعد لموجة جديدة من الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على البلاد.

وأطلقت العاصمة كييف إشارة زوال الخطر، لكن المسؤولين الأوكرانيين دعوا إلى توخي الحذر عقب تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا ربما تستعد لشن هجمات جديدة بعد أسبوع تقريبا من آخر موجة كبيرة من الهجمات الصاروخية.

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من جانبه، قال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا، "في المرة الأخيرة، نفذ الروس الهجمات تحت غطاء طلعات تدريبية.. دعونا نر ما الذي سيحدث (هذه المرة)".

استعادة الكهرباء

إلى ذلك، تبذل السلطات في كييف جهودا حثيثة لاستعادة التيار الكهربائي بشكل كامل اليوم الثلاثاء بعد نحو أسبوع من موجة ضربات صاروخية روسية ألحقت أضرارا جسيمة بمنشآت للطاقة في أنحاء البلاد.

وقالت شركة أوكرنيرجو المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية، إن العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية زاد بشكل طفيف اعتبارا من يوم أمس الاثنين بعد الإغلاق الطارئ للعديد من محطات الطاقة وزيادة الاستهلاك مع حلول فصل الشتاء.

كما أوضحت الشركة في بيان على فيسبوك "نؤكد أن العجز العام في شبكة توليد الطاقة ناجم عن سبع موجات من الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة في البلاد".

يشار إلى أن روسيا كانت بدأت منذ العاشر من أكتوبر الماضي، تنفيذ ضربات جوية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية، لاسيما محطات الطاقة، في رد على ما بدا لاستهداف جسر شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 20014، وعلى تراجع قواتها أيضاً في بعض مناطق الجنوب الأوكراني لاسيما خيرسون، فضلا عن شمال شرق البلاد.

إلا أن الصراع الذي طوى شهره التاسع، لا يبدو حتى الآن أنه سينتهي قريباً، في ظل تمسك كييف برفض الحوار أو التسوية مع موسكو قبل انسحابها من كافة الأراضي التي احتلتها.

في حين ترفض موسكو بأي شكل من الأشكال، الانسحاب، أو حتى التراجع عن قرار ضم الأقاليم الأربعة التي ضمتها في أواخر سبتمبر الماضي، ألا وهي (لوغانسك ودونيتسك شرقاً، بالإضافة إلى زابوريجيا زخيرسون جنوباً) لا بل عمدت خلال الفترة الماضية على إصدار آلاف جوازات السفر الروسية لسكان تلك المناطق!