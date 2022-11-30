ألمانيا: عرضنا إرسال أنظمة باتريوت لبولندا لا يزال قائماً

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، أن عرض بلاده إرسال أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ إلى بولندا لا يزال قائماً على الرغم من اقتراح وارسو بأن يتم توجيه الأنظمة إلى أوكرانيا بدلاً من ذلك.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين: "عرضنا للحكومة البولندية لحماية بلدهم لم تتم إزالته بعد من على الطاولة"، وفق أسوشييتد برس.

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إلى ذلك أضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه الشكر لألمانيا خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء على الدعم المالي والعسكري الذي قدمته إلى كييف حتى الآن، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.

قد يستغرق سنوات

يشار إلى أن اقتراح بولندا كان لقي استجابة فاترة من جانب برلين، حيث يشعر البعض بالقلق من أن نشر صواريخ باتريوت في أوكرانيا قد يجر حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

فيما قال خبراء الدفاع إن التدريب على الأنظمة شديدة التعقيد قد يستغرق سنوات أيضاً، ما يعني أنه لن يلبي الاحتياجات الفورية لأوكرانيا.

عزز دفاعاته

يذكر أنه بعد العملية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير لفائت، عزز الناتو دفاعاته على طول جناحه الشرقي.

فنشر بطاريات باتريوت الأميركية في بولندا وبطاريات باتريوت الألمانية في سلوفاكيا، بالإضافة إلى نظام مكافئ فرنسي لرومانيا.