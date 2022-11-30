بلينكن: هجمات بوتين على شبكة الطاقة الأوكرانية همجية

وصف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الضربات الروسية على البنى التحتية في أوكرانية بـ "الهمجية والبربرية"

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، ديميترو كوليبا بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز "نيرانه وغضبه" على السكان المدنيين في أوكرانيا، حيث قصف أكثر من ثلث شبكة الطاقة.

مادة اعلانية

كما اعتبر أن تلك الاستراتيجية الجديدة لبوتين لم ولن تنجح.

سلام عادل لأوكرانيا

إلى ذلك، اعتبر أن بوتين غير معني حاليا بمسار دبلوماسي جدي، مضيفاً أن واشنطن تدعم سلاماً عادلاً ودائماً لأوكرانيا. وختم مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها الصلب لكييف طالما تطلب الأمر ذلك

من جهته، جدد كوليبا المطالبة بصواريخ باتريوت لحماية البنية التحتية المدنية، لافتاً إلىأن كييف تبحث مع ألمانيا سبل تزويدها بتلك المنظومة الصاروخية

إلى ذلك، اعتبر أنه من المفروض أن تبدأ محادثات انضمام أوكرانيا إلى لف شمال الأطلسي، وهو الأمر الذي لطالما أكدت موسكو سابقاً انه خط أحمر بالنسبة لها ولأمنها.

يذكر أن روسيا كانت أطلقت خلال الفترة الماضية استراتيجية جديدة تقضي بضرب المرافق والبنى التحتية الأوكرانية، فيما نفذت أحدث وابل من الضربات الصاروخية التي استهدفت مرافق الطاقة يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وناشدت كييف الدول الغربية تزويدها بمزيد من المنظومات الدفاعية الجوية لوقف تلك الهجمات، فضلا عن محولات كهربائية لسد عجر الطاقة.