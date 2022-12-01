شي جين بينغ: نأمل بأن تضع أوروبا تصوراً موضوعياً للصين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في اجتماع في بكين اليوم الخميس إن بكين ستواصل تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية، أبلغ شي ميشيل أنه يأمل في أن تضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تصوراً موضوعياً وصحيحاً للصين، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي، اليوم الخميس.

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وتأتي محادثات الرئيس الصين مع رئيس المجلس الأوروبي وسط خلافات بين بروكسل وبكين بشأن التجارة وروسيا وتايوان.

ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً مكرسة للسعي إلى تحقيق توازن بين رغبة الاتحاد الأوروبي في المزيد من الصادرات إلى الصين والحاجة إلى أن تكون بروكسل حازمة مع بكين في الدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية.

وتعد زيارة ميشيل أيضاً فرصة للكتلة المكونة من 27 عضواً لإظهار جبهة موحدة بعد أن قام المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة منفردة للصين في أوائل نوفمبر الماضي.

وتأتي الزيارة أيضاً وسط توترات شديدة بشأن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي هددت الصين بغزوها. ويزور عدد متزايد من السياسيين من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تايوان، مما أثار الغضب في بكين.

يأتي هذا بينما حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارة دولة إلى الولايات المتحدة أمس الأربعاء من "خطر" أن تذهب أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية للتنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفي خطاب ألقاه في السفارة الفرنسية بواشنطن أمام الجالية الفرنسية، اعتبر ماكرون أن "الخطر يكمن في أن الولايات المتحدة، في مواجهة تحديات العصر، تنظر أولاً إلى الولايات المتّحدة، وهذا أمر طبيعي.. ثم تنظر إلى التنافس مع الصين، وبطريقة ما، تصبح أوروبا وفرنسا أشبه بعامل متغيّر".

ولطالما شددت فرنسا على أنها لا تعتبر نفسها حليفاً "منحازاً" في ما يتعلق بالصين، في وقت جعلت الولايات المتحدة التنافس الاستراتيجي مع بكين محورها الاستراتيجي الرئيسي.