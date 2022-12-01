ماكرون: سأتصل ببوتين قريباً.. والتفاوض لا يزال ممكناً

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثات خلال الأيام المقبلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الأميركي أثناء قيامه بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة.

وقال ماكرون لشبكة "إيه. بي. سي": "أردت قبل ذلك القيام بزيارة الدولة وإجراء محادثات معمقة مع الرئيس (الأميركي جو) بايدن وفريقينا معاً"، مشيراً إلى أنه سيتحدث مع بوتين "خلال الأيام المقبلة".

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ومسألة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من المواضيع العديدة التي سيبحثها ماكرون مع بايدن خلال زيارته لواشنطن، ومن المؤكد أن الرئيسين سيعلنان موقفاً موحداً بشأن الرد على موسكو.

ودعا الرئيس الفرنسي الخميس إلى "سلام دائم" لوضع حد للنزاع في أوكرانيا.

وقال "إن سلاماً عادلاً ليس سلاماً يُفرض على الأوكرانيين، إن سلاماً عادلاً ليس سلاماً لا يقبله أحد الطرفين على المدى المتوسط أو البعيد".

وأكد ماكرون أن بوتين "ارتكب خطأ". وتابع: "هل أنه من المستحيل العودة إلى طاولة المحادثات والتفاوض في شيء ما؟ أعتقد أن هذا لا يزال ممكناً".

وتعود آخر محادثات رسمية بين ماكرون وبوتين إلى 11 سبتمبر الماضي.

وأعلن الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي أنه ينوي إجراء "اتصال مباشر" مع الرئيس الروسي "بشأن مسألة النووي المدني أولاً ومحطة زابوريجيا".

وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون سيذكّر بوتين بمطالب فرنسا، وهي "خروج القوات الروسية من أوكرانيا واستعادة أوكرانيا سيادتها ووحدة أراضيها".