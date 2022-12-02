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FILE- Serbia's interior minister Aleksandar Vulin attends a press conference in Belgrade, Serbia, Wednesday, Sept. 8, 2021. Vulin on Thursday, April 21, 2022 said the Balkan country should reconsider its proclaimed goal of joining the European Union because of alleged Western pressure to join international sanctions against Russia over the war in Ukraine. (AP Photo/Darko Vojinovic, File)
ألكسندر فولين رئيس المخابرات الصربية الجديد
روسيا و بوتين

تعيين سياسي مؤيد بشدة لروسيا رئيساً لمخابرات دولة أوروبية

ألكسندر فولين الذي بات رئيساً للاستخبارات الصربية زار موسكو في أغسطس الماضي

العربية.نت
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عينت الحكومة الصربية أمس الخميس، ألكسندر فولين المؤيد لروسيا رئيساً للاستخبارات الصربية، كما أعلن التلفزيون الرسمي.

وألكسندر فولين (50 عاماً) شغل في السابق منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية، وهو معروف بتصريحاته القومية التي غالباً ما تسببت بإشكالات دبلوماسية مع الدول المجاورة لصربيا.

وهو أيضاً من المسؤولين الأجانب النادرين الذين زاروا موسكو بعد بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

لافروف يستقبل فولين في موسكو في أغسطس الماضي
لافروف يستقبل فولين في موسكو في أغسطس الماضي

وكان فولين قد التقى في أغسطس الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأكد له أن بلغراد لن تفرض عقوبات على روسيا.

وقبل زيارته لموسكو أعلن فولين أن صربيا "لن تكون جزءاً من الهستيريا المناهضة لروسيا".

ودانت صربيا عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا في الأمم المتحدة لكنها رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

فولين مع أمين سر مجلس الأمن القومي في الكرملين خلال زيارة لموسكو في ديسمبر الماضي
فولين مع أمين سر مجلس الأمن القومي في الكرملين خلال زيارة لموسكو في ديسمبر الماضي
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وفولين الذي يدعم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش دعماً تاماً، أيد فكرة إنشاء "عالم صربي" يجمع الصرب الذين يعيشون في بلدان مختلفة.

ويؤكد منتقدو هذه الفكرة أنها تماثل فكرة "العالم الروسي" التي طرحتها موسكو.

وتقيم صربيا، البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2012، علاقات وثيقة مع موسكو كونها تعتمد عليها كلياً لتأمين إمداداتها من الغاز.

ويمكن لبلغراد الاعتماد على دعم روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن كوسوفو، الإقليم السابق الذي لا تعترف صربيا باستقلاله المعلن في 2008.

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