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صربيا تتهم أوكرانيا ودولة أوروبية بإرباك خطوطها الجوية

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A view shows planes that are set to take medical supplies from the Nikola Tesla Airport to Italy, to help the fight against the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Belgrade, Serbia April 25, 2020. REUTERS/Marko Djurica
طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الصربية في مطار بلغراد (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

صربيا تتهم أوكرانيا ودولة أوروبية بإرباك خطوطها الجوية

منذ أواخر فبراير، اضطرت أكثر من 12 رحلة للشركة الصربية إلى العودة لبلغراد أو موسكو بسبب تهديد بوجود قنبلة، وقد تم إخلاء مطار بلغراد ثلاث مرات على الأقل

بلغراد - رويترز

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اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أوكرانيا ودولة لم يحددها من دول الاتحاد الأوروبي بأنهما وراء سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل على طائرات ركاب تابعة لشركة خطوط الطيران الصربية.

فمنذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، اضطرت أكثر من 12 رحلة للشركة الصربية إلى العودة لبلغراد أو موسكو بسبب تهديد بوجود قنبلة، وقد تم إخلاء مطار بلغراد ثلاث مرات على الأقل.

مطار بلغراد (أرشيفية)
مطار بلغراد (أرشيفية)

وقال فوسيتش، دون أن يورد أدلة على اتهامه: "أجهزة مخابرات دولتين تقوم بذلك. واحدة من دول الاتحاد الأوروبي والثانية هي أوكرانيا".

من جهته، نفى أوليغ نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، تصريحات فوسيتش ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"غير حقيقية".

وقال أيضاً إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل من رفض صربيا المشاركة في العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وجاء في البيان: "ندعو بلغراد إلى الدفاع عن الحقيقة والمشاركة بشكل كامل في دعم أوكرانيا والتمسك بالقيم التي تأسست عليها أوروبا الديمقراطية الموحدة".

الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش
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وتعتمد صربيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالكامل تقريباً على إمدادات النفط والغاز من روسيا، وترفض فرض عقوبات على الكرملين وتبقي على رحلات طيران منتظمة إلى موسكو.

وفي هذا السياق، قال فوسيتش: "نواصل هذه الرحلات لأنها مسألة مبدأ صراحةً، لأننا نريد أن نظهر أننا بلد حر وأننا نتخذ قراراتنا الخاصة". وأضاف: "لا تقرروا لنا متى علينا أن نلغي الرحلات الجوية."

وصوتت بلغراد في الأسابيع الأخيرة ثلاث مرات لصالح قرارات الأمم المتحدة التي أدانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعلقت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

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