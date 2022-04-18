صربيا تتهم أوكرانيا ودولة أوروبية بإرباك خطوطها الجوية

اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أوكرانيا ودولة لم يحددها من دول الاتحاد الأوروبي بأنهما وراء سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل على طائرات ركاب تابعة لشركة خطوط الطيران الصربية.

فمنذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، اضطرت أكثر من 12 رحلة للشركة الصربية إلى العودة لبلغراد أو موسكو بسبب تهديد بوجود قنبلة، وقد تم إخلاء مطار بلغراد ثلاث مرات على الأقل.

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وقال فوسيتش، دون أن يورد أدلة على اتهامه: "أجهزة مخابرات دولتين تقوم بذلك. واحدة من دول الاتحاد الأوروبي والثانية هي أوكرانيا".

من جهته، نفى أوليغ نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، تصريحات فوسيتش ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"غير حقيقية".

وقال أيضاً إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل من رفض صربيا المشاركة في العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وجاء في البيان: "ندعو بلغراد إلى الدفاع عن الحقيقة والمشاركة بشكل كامل في دعم أوكرانيا والتمسك بالقيم التي تأسست عليها أوروبا الديمقراطية الموحدة".

وتعتمد صربيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالكامل تقريباً على إمدادات النفط والغاز من روسيا، وترفض فرض عقوبات على الكرملين وتبقي على رحلات طيران منتظمة إلى موسكو.

وفي هذا السياق، قال فوسيتش: "نواصل هذه الرحلات لأنها مسألة مبدأ صراحةً، لأننا نريد أن نظهر أننا بلد حر وأننا نتخذ قراراتنا الخاصة". وأضاف: "لا تقرروا لنا متى علينا أن نلغي الرحلات الجوية."

وصوتت بلغراد في الأسابيع الأخيرة ثلاث مرات لصالح قرارات الأمم المتحدة التي أدانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعلقت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.