اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
(أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
روسيا و أوكرانيا

لافروف: أي حرب بين القوى النووية غير مقبولة

وزير الخارجية الروسي يحذر من خطورة تحول أي صراع بين القوى النووية إلى حرب نووية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، من خطورة تحول أي صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحافي حول قضايا الأمن الأوروبي إلى أنه في يونيو 2021، تبنى رئيسا روسيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا مفاده أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا يمكن شنها. وأكد أن هناك بيانا مماثلا من خمس دول نووية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أي حرب بين القوى النووية غير مقبولة أيضا. وأضاف: "حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيرا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت منذ نحو الشهر أن "الأولوية القصوى" هي تجنب الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها "عواقب كارثية"، وسط وضع متوتر بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.

موسكو تحذر: الأولوية القصوى تجنب الحرب بين القوى النووية العرب والعالم موسكو تحذر: الأولوية القصوى تجنب الحرب بين القوى النووية
روسيا "ملتزمة" بتجنب حرب نووية.. وزيلينسكي: بوتين لن ينجو منها العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا "ملتزمة" بتجنب حرب نووية.. وزيلينسكي: بوتين لن ينجو منها

وأكدت في بيان صحافي "نحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الوضع الحالي الصعب والمضطرب - نتيجة لأعمال غير مسؤولة ووقحة تهدف إلى تقويض أمننا القومي، فإن الأولوية القصوى هي منع أي صدام عسكري بين القوى النووية".

ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى "التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين".

كما أضافت أن "روسيا تسترشد بشكل صارم وثابت بمبدأ أن الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها على الإطلاق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اللاءات تتزايد بوجه المرأة.. طلبان تخطط لحرمان النساء من التعليم اللاءات تتزايد بوجه المرأة.. طلبان تخطط لحرمان النساء من التعليم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط