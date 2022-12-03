غزة و حماس
صاروخ أطلق من غزة يسقط قرب مستوطنة.. ولا إصابات
الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في محيط مستوطنة ناحال عوز حيث تم إطلاق صفارات الإنذار
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سقط صاروخ أطلق من غزة، مساء اليوم السبت، في منطقة مفتوحة بمحيط القطاع.
وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بسقوط الصاروخ في محيط مستوطنة ناحال عوز، من دون تسجيل إصابات.
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من جهته أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم "إطلاق إنذار في مناطق مفتوحة في شمال قطاع غزة". كما قال إنه "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراضية"، مضيفاً أن "الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد".
بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار بالقرب من مستوطنة ناحال عوز جنوب إسرائيل.
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