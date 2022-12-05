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من كابل (فرانس برس)
من كابل (فرانس برس)

اعتقال عضو بداعش في هجوم السفارة الباكستانية بكابل

دبي - العربية.نت
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ألقي القبض على عضو في تنظيم داعش بهجوم استهدف الأسبوع الماضي السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية كابل.

وأعلن كبير المتحدثين باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اعتقال مشتبه به في منشور على تويتر اليوم الاثنين.

بعد هجوم على سفارتها.. باكستان تسحب أعضاء بعثتها من كابل العرب والعالم أفغانستان وطالبان بعد هجوم على سفارتها.. باكستان تسحب أعضاء بعثتها من كابل

كما أضاف مجاهد أن المشتبه به مواطن أجنبي وأن الهجوم تم تدبيره بالاشتراك بين داعش والمتمردين، في إشارة على ما يبدو إلى الجماعات المناهضة لطالبان في أفغانستان.

ودون الخوض في التفاصيل، كتب مجاهد قائلاً "تقف بعض الدوائر الأجنبية وراء الهجوم وكان الهدف خلق حالة من عدم الثقة بين البلدين الشقيقين، أفغانستان وباكستان".

توتر بين الجارتين

وأثار الهجوم، الذي أطلقت فيه عيارات نارية على السفارة من مبنى مجاور، الغضب في باكستان، وزاد من التوترات بين الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا.

وخرج كبير الدبلوماسيين الباكستانيين في كابل عبر مرجة خضراء داخل مجمع السفارة وقت الهجوم. ولم يصب بأذى لكن أحد حراسه الباكستانيين أصيب.

عناصر من داعش خراسان في أفغانستان (صورة مأخوذ من فيديو سابق)
عناصر من داعش خراسان في أفغانستان (صورة مأخوذ من فيديو سابق)

داعش يتبنى

وتبنى هجوم يوم الجمعة الفرع الإقليمي لتنظيم داعش، المعروف بتنظيم ولاية خراسان والمنافس لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

وقال التنظيم إن اثنين من مقاتليه هاجما "السفير الباكستاني المرتد وحراسه" أثناء تواجدهم داخل ساحة السفارة. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن طالبان سيطرت على أفغانستان في أغسطس/آب 2021 حيث كانت القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في الأسابيع الأخيرة من انسحابها من البلاد بعد 20 عاما من الحرب.

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