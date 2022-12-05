مسؤول أميركي: لا نريد أن تصل الصواريخ المقدمة لكييف إلى أراضي روسيا

كشف مسؤول أميركي، أن البنتاغون عدل على صواريخ "هيمارس" المقدمة إلى أوكرانيا كي لا تصل لمدى بعيد.

وقال "لا نريد أن تصل الصواريخ المقدمة لكييف للأراضي الروسية"، وفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال".

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كما بين أن كييف قد تحصل على صواريخ بعيدة المدى عبر دولة ثالثة.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بهذا النوع من قاذفات الصواريخ، مما عزز إلى حد بعيد قوتها النارية في مواجهة العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

كما تتميز "هيمارس" بتفوقها على قذائف مدافع "هاوتزر" الأميركية، حيث تحتوي الواحدة من "هيمارس" على 6 صواريخ يصل مدى الواحدة منها إلى 70 كيلومترا.

الدقة في الاستهداف

وأتاحت "هيمارس" للجيش الأوكراني الدقة في الاستهداف عن بعد وإمكانية تدمير مستودعات الذخيرة والإمدادات الروسية.

وتتكون منظومة صواريخ "هيمارس" من نسختين M142 وM270 معروفتين بسرعة نشر الصواريخ.

وتعد راجمات الصواريخ "M270" الأحدث في الترسانة الأميركية، وتم تطويرها، في سبعينيات القرن الماضي، لتصبح أخف وزنا ومميزة بنظام إطلاق مركب على مركبة "برادلي" القتالية للمشاة.

ويشمل الاستخدام عدة طرق، مثل إطلاق صواريخ مدفعية من عيار 27 ميلليمتر وصواريخ باليستية قصيرة المدى، إلى جانب راجمات "M142" تركب على هيكل شاحنة من المركبات التكتيكية المتوسط بنظام إطلاق صغير.