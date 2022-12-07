إصابة رئيس حزب تركي بعد تعرضه لعملية طعن

تعرض أوزتورك يلماز، رئيس حزب "ينيليك" والنائب عن ولاية أرداهان، للهجوم بسكين في مكتبه بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، وقالت السلطات إن حالته أصبحت جيدة بعد نقله إلى المستشفى.

ووقع الحادث، وفق وسائل إعلام محلية، في مقر الحزب بمنطقة "جانكايا"، حيث تعرض للطعن من قبل شخص مجهول جاء لمقابلته.

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وذكرت وسائل الاعلام أن يلماز أصيب في وركه، وأن المهاجم تمكن من الفرار، وفتحت السلطات على الفور تحقيقاً في الحادثة.

