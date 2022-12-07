بولندا تنشر صواريخ باتريوت الألمانية على أراضيها

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتاك، على تويتر إن بلاده تستعد لنشر نظام الدفاع الجوي الألماني باتريوت على أراضيها، وذلك بعد أن رفضت برلين وضع هذا النظام في أوكرانيا.



وعرضت ألمانيا الشهر الماضي على بولندا نظام باتريوت للمساعدة في تأمين مجالها الجوي بعد سقوط صاروخ طائش ومقتل شخصين على أراضيها.

وكتب بلاشتاك على تويتر، الثلاثاء: "بعد التحدث إلى وزارة الدفاع الألمانية، شعرت بخيبة أمل إزاء قرار رفض دعم أوكرانيا. نشر صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا كان سيزيد من أمن البولنديين والأوكرانيين".



وأضاف: "نبدأ في ترتيبات لوضع منصات الإطلاق في بولندا، وربطها بنظام القيادة لدينا".

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ونهاية الشهر الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن تزويد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كييف بمنظومات باتريوت، سيجعل منها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.

وكتب في حسابه على "تليغرام" بالنص: "إذا قام الناتو كما ألمح ستولتنبرغ، بتزويد عصابات كييف بأنظمة باتريوت رفقة أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.. وآمل أن يفهم العاجزون الأطلسيون ذلك".

وفي وقت سابق، أفاد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماعات لوزراء خارجية دول الحلف، أن دول الناتو تناقش إمكانية تسليم أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.