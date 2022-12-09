روسيا و أوكرانيا
أردوغان: سنستمر في جهودنا لحل أزمة الحرب الأوكرانية
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد غد الأحد من أجل تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود.
كما قال "سنستمر في جهودنا لحل أزمة الحرب الأوكرانية"، وفق ما نقلته قناة (تي.آر.تي) التركية.
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وكانت اتفاقية الحبوب الموقعة بين البلدين في يوليو الفائت، برعاية تركيا والأمم المتحدة، انتهت في 19 نوفمبر الجاري، وسمحت بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر، قبل أن تجدد ثانية.
كما ساعد هذا الاتفاق في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.
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