الرئيس الصيني يتعهد بمستقبل مشرق بعد القمة

أوضح الرئيس الصيني شي جينبينغ أن العلاقة بين الدول العربية والصين متجذرة منذ طريق الحرير القديم، مشيداً بالحضارة العربية ودورها في العالم عبر التاريخ.

وأضاف أن القمة الصينية العربية ستقود إلى مستقبل أكثر إشراقا، مشدداً على أنها تسعى إلى تعاون شامل يعزز المصالح المشتركة الصينية.

مادة اعلانية

ورفض في كلمته بالقمة، مبدأ صدام الحضارات وتصارعها.

تبادل تجاري بـ 300 مليار دولار

وكشف أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات كبيرة وعميقة، مؤكداً أن الشعوب العربية تنشد التنمية الاقتصادية والرخاء.

كما اعتبر أن على الجميع صيانة المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية للدول العربية.

كذلك شدد على ضرورة دعم مبدأ عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مؤكداً وجوب تعزيز المواءمة بين التنمية ومبادرة الحزام والطريق.

كلمة الرئيس الصيني في القمة

ورأى أن على الجميع التعاون الفعال، خصوصا في مسائل أمن الغذاء والطاقة، حيث يجب الحفاظ على سلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك.

أيضاً دعم الجهود العربية للتوصل إلى حلول سياسية للمسائل الملحة في المنطقة، حيث يجب زيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية لمواجهة الإسلاموفوبيا ومكافحة التطرف.

وأكد أن القمة العربية الصينية أجمعت على السعي لبناء مستقبل مشترك لعالم جديد، حيث لا يجب ربط الإرهاب بدين أو بعرق معين.

وذكر أنه لا يمكن استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن التطلع إلى دولة فلسطينية أمر لا يمكن رفضه.

زيارة رسمية لـ3 أيام

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ، وصل إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم: هي قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقمة خليجية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقمة عربية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وتناقش القمم الثلاث، تعزيز العلاقات في كافة المجالات.