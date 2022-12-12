أوكرانيا يغرق في الظلام.. وزيلينسكي: نعمل لإعادة الكهرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية ولا سيما ميناء أوديسا على البحر الأسود، فيما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الثلوج تحول دون نقل المعدات العسكرية لاستئناف الهجوم المضاد الفعال.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة "في هذا الوقت،أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن وأنحاء أخرى في

المنطقة".

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وأضاف"نبذل قصارى جهدنا للوصول الى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية".

واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية الصنع لقصف محطتين للطاقة في أوديسا يوم السبت مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن

نحو 1.5 مليون نسمة.

وقال زيلينسكي إن أوديسا كانت "من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعا متكررا للكهرباء".

إلى ذلك أفاد الرئيس الأوكراني أنه أجرى اتصالا هاتفيا الأحد مع الرئيس الأميركي جو بايدن وشكره على المساعدة "غير المسبوقة" التي قدمتها

واشنطن لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير .

وقال زيلينسكي على تيليغرام "شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا لا يساهم فقط في الانتصار في ساحة القتال ولكنه يدعم أيضا استقرار الاقتصاد الأوكراني.

وتابع "ونقدر أيضا المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة في أوكرانيا".

من جهته أكد بايدن لـ زيلينسكي أن واشنطن تعمل على تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، بايدن أكد لـ زيلينسكي أن واشنطن تعمل على تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، كما جدد التزام واشنطن بدعم أوكرانيا أمنيا واقتصاديا.

ولحقت أضرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية منذ أكتوبر جراء هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة مما أدى في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن ملايين المدنيين في الشتاء.

وتتهم القوى الغربية طهران بتزويد موسكو طائرات مسيّرة تستعملها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وفي نوفمبر الفائت اعترفت طهران بإرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا لكنها قالت إنها زودتها بها قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتستخدم موسكو بالفعل مئات من الطائرات المسيّرة "شاهد-136"، الإيرانية الصنع. غير أنها تنفي استخدام ما تسمى طائرات "كاميكازاي" المسيرة.