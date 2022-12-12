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وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس من أنقرة - 15 أبريل 2021 - فرانس برس
وزير الخارجية اليوناني
تركيا

اليونان تهاجم تركيا بعد تهديد أردوغان أثينا بصواريخ باليستية

وزير الخارجية اليوناني: "توجهات كوريا الشمالية لا يمكن ولا يجب أن تدخل إلى حلف الناتو"

أثينا (اليونان) - أسوشيتد برس
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انتقد وزير الخارجية اليوناني، تركيا بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثينا بصواريخ باليستية.

وقال نيكوس ديندياس، الاثنين، لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "إنه أمر غير مقبول ومدان عالميًا أن تكون التهديدات بشن هجوم صاروخي ضد اليونان من قبل دولة حليفة، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف ديندياس: "توجهات كوريا الشمالية لا يمكن ولا يجب أن تدخل إلى حلف الناتو".

وفي حديثه خلال اجتماع مع شبان في مدينة سامسون شمالي تركيا، السبت، ذكر أردوغان أن تركيا بدأت في صنع صواريخها الباليستية قصيرة المدى المسماة طيفون، وذكر أنها "تخيف اليونانيين".

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وقال أردوغان، الذي بثت تصريحاته في وقت متأخر، الأحد: "(اليونانيون) يخشون أنها يمكن أن تضرب أثينا، بالطبع ستضرب. إذا لم تحافظ على هدوئك، إذا حاولت شراء أشياء من الولايات المتحدة وأماكن أخرى (لتسليح) الجزر، فعلى بلد مثل تركيا أن يفعل شيئًا".

وتوترت العلاقات بين الحلفاء والجيران في الناتو منذ فترة طويلة، حيث انقسم الجانبان حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك المطالبات بالأراضي في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وصلت الدولتان إلى شفا الحرب ثلاث مرات في نصف القرن الماضي.

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