لندن تستبعد تحقيق روسيا تقدما ميدانيا في أوكرانيا خلال أشهر

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الاثنين، إنه من المستبعد أن تحقق القوات البرية الروسية تقدما ميدانيا كبيرا في أوكرانيا خلال الأشهر القادمة.

وأضافت في بيان أنه من غير المرجح أن تنجح روسيا في بسط سيطرتها على دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في الوقت الحالي.

مادة اعلانية

والأحد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية، ولاسيما ميناء أوديسا على البحر الأسود، فيما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الثلوج تحول دون نقل المعدات العسكرية لاستئناف الهجوم المضاد الفعال.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "في هذا الوقت أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن وأنحاء أخرى في المنطقة".

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية".

واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية الصنع لقصف محطتين للطاقة في أوديسا يوم السبت، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون نسمة.