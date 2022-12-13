أوكرانيا: اتفقنا مع غروسي على إرسال بعثات دائمة للمحطات النووية

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميكال، اليوم الثلاثاء أن بلاده اتفقت في اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على إرسال الوكالة بعثات فنية دائمة إلى جميع المحطات النووية بالبلاد.

وقال عبر حسابه على تويتر إن المناقشات مع غروسي شملت أيضا نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

IAEA will send permanent technical missions to all nuclear power plants in Ukraine. We agreed on this at the meeting with @rafaelmgrossi. We also discussed the demilitarisation of Zaporizhzhia NPP. It is necessary to stop russia's illegal actions at the Ukrainian power plant. pic.twitter.com/qLKd5qM5vq — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 13, 2022

مادة اعلانية

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال في حديث سابق إن الوكالة تأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا وأوكرانيا لإنشاء منطقة حماية عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية بحلول نهاية العام.

كما أضاف غروسي لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية في حديث سابق أن "التزامي هو بالتوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن. وأتمنى أن يكون بحلول نهاية العام"، وفق رويترز.

وكانت كل من روسيا وأوكرانيا تبادلتا الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا المترامية الأطراف التي تسيطر عليها موسكو في الجنوب الأوكراني، منذ مارس الماضي.

من جهته، حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من عمليات القصف هذه، معتبرا أن الوضع خطير للغاية، ومطالباً بوقف "هذا الجنون"، دون أن يحمل القوات الروسية أو الأوكرانية المسؤولية.

يذكر أن هذا المجمع يعد مصدراً مهماً لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.