بيلاروسيا.. عملية تفتيش مفاجئة للجاهزية القتالية للقوات

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، الثلاثاء، أن مينسك بدأت عملية تفتيش مفاجئة للجاهزية القتالية لقواتها.

وقالت إن الأنشطة ستكون شاملة بطبيعتها، وسيتعين على القوات الانتقال إلى المناطق المحددة حاملين معداتهم في أقرب وقت ممكن، وتنظيم الحماية والدفاع، وإقامة معابر الجسر فوق نهري نيمان وبريزينا، وفق رويترز.

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كما أضافت أنه سيتم نقل المعدات والأفراد العسكريين وسيتم تقييد الحركة على طول بعض الطرق العامة.

حليف استراتيجي

يشار إلى أن موسكو كانت استخدمت بيلاروسيا كنقطة انطلاق لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في روسيا البيضاء (بيلاروسيا).

وتعتبر مينسك حليفاً استراتيجياً لموسكو التي نشرت آلاف الجنود على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا.

كما أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، المقرب من الكرملين، كان أعلن منذ بداية الصراع وقوفه إلى جانب روسيا.

ورغم أنه قال مراراً إن بلاده لن تدخل الحرب في أوكرانيا المجاورة، فإنه أمر قواته بالانتشار مع القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية، مشيراً إلى تهديدات لبيلاروسيا من كييف والغرب.