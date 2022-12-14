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من قصف روسي سابق بمسيرات على كييف - رويترز
روسيا و أوكرانيا

وسط العاصمة يغلي.. انفجارات قوية تهزّ كييف

دبي - العربية.نت
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هزّت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الأربعاء.

كييف: يجب محاسبة إيران على تورطها في الحرب الأوكرانية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا كييف: يجب محاسبة إيران على تورطها في الحرب الأوكرانية

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام، بأن الانفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة في وقت مبكر الأربعاء.

ولم يذكر المسؤول الأوكراني أي تفاصيل أخرى.

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