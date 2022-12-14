روسيا و أوكرانيا
وسط العاصمة يغلي.. انفجارات قوية تهزّ كييف
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هزّت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الأربعاء.
وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام، بأن الانفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة في وقت مبكر الأربعاء.
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ولم يذكر المسؤول الأوكراني أي تفاصيل أخرى.
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