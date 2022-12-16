تشييع جثمان الضابط الأردني.. والحكومة: يد العدالة ستطال القتلة

شيع الأردنيون، بعد صلاة اليوم الجمعة، جثمان العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بجرش، والذي قتل برصاصة مخربين في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن.

ووصل جثمان العقيد الراحل عبدالرزاق الدلابيح إلى مسجد الأمير راشد في بلدة الكفير مسقط رأسه ليشيع جثمانه في مقبرة البلدة بحضور واسع من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في الدفن.









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وشهد التشييع حضور كبار ضباط الأمن العام والقيادات الأمنية في القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية.

بيان رسمي

ونعى مجلس الوزراء الأردني، الجمعة، العقيد عبدالرزاق الدلابيح الذي اغتالته أيادٍ آثمة أثناء قيامه بواجبه الرسمي في منطقة الحسينية، وفق وصف رئاسة الوزراء.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول: "مجلس الوزراء يدين هذا الاعتداء الغادر الجبان، ويؤكد أن يد العدالة ستطال القتلة وتحيلهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاءهم".