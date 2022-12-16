اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
320550689_720737075869427_5596601221488100682_n
خلال تشييع الضابط الأردني

تشييع جثمان الضابط الأردني.. والحكومة: يد العدالة ستطال القتلة

مجلس الوزراء الأردني نعى العقيد عبد الرزاق الدلابيح

عمان - محمد ساهر الطراونة
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شيع الأردنيون، بعد صلاة اليوم الجمعة، جثمان العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بجرش، والذي قتل برصاصة مخربين في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن.

ووصل جثمان العقيد الراحل عبدالرزاق الدلابيح إلى مسجد الأمير راشد في بلدة الكفير مسقط رأسه ليشيع جثمانه في مقبرة البلدة بحضور واسع من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في الدفن.

من 4
(4 صور)

وشهد التشييع حضور كبار ضباط الأمن العام والقيادات الأمنية في القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية.

بيان رسمي

ونعى مجلس الوزراء الأردني، الجمعة، العقيد عبدالرزاق الدلابيح الذي اغتالته أيادٍ آثمة أثناء قيامه بواجبه الرسمي في منطقة الحسينية، وفق وصف رئاسة الوزراء.

من هو الضابط الأردني الذي قتل في احتجاجات المحروقات؟ العرب والعالم من هو الضابط الأردني الذي قتل في احتجاجات المحروقات؟
السلطات الأردنية تدفع بتعزيزات أمنية إلى محافظتي الكرك ومعان العربية ميديا اقتصاد الأردن السلطات الأردنية تدفع بتعزيزات أمنية إلى محافظتي الكرك ومعان

وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول: "مجلس الوزراء يدين هذا الاعتداء الغادر الجبان، ويؤكد أن يد العدالة ستطال القتلة وتحيلهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاءهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بوتيرة أخف.. ما السبب؟ الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بوتيرة أخف.. ما السبب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط