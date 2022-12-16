حزب الله
مكافحة أنشطة حزب الله الإرهابية في إفريقيا
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لـ "مجموعة تنسيق إنفاذ القانون"، في أوروبا
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أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نيد برايس"، أنّ الاجتماع العاشر لـ "مجموعة تنسيق إنفاذ القانون"، في أوروبا يوميْ الأربعاء والخميس، ركّز على مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله في إفريقيا.
وأضاف "برايس" أنّ الاجتماع تمّ بمشاركة الحكومات والمنظّمات من جميع أنحاء إفريقيا إلى جانب الولايات المتّحدة وإسرائيل واليوروبول.
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وناقش المشاركون كيف يواصل حزب الله جمع الأموال في القارة السمراء، باستخدام كلّ من الوسائل المشروعة وغير المشروعة وبالتهرّب من تطبيق القانون والجهود التنظيمية المالية.
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