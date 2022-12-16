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قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك
روسيا و أوكرانيا

"هدية ملغومة" تلقاها مسؤول بولندي في أوكرانيا تنفجر وتجرحه

قائد شرطة بولندا نقل إلى المستشفى بعد انفجار الهدية التي كان قد تلقاها من أحد رؤساء الأجهزة الأوكرانية خلال زيارته الأخيرة لكييف

العربية.نت
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نُقل قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك إلى المستشفى إثر إصابته بجروح طفيفة نجمت عن انفجار هدية تلقاها من مسؤول أوكراني كبير، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البولندية أمس الخميس.

وجاء في بيان رسمي صدر الخميس أن "انفجاراً وقع أمس (الأربعاء) في الساعة 07:50 صباحاً في غرفة مجاورة لمكتب قائد الشرطة".

وأضاف "انفجرت إحدى الهدايا التي تلقاها قائد الشرطة خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا في 11 و12 ديسمبر".

مقر الشرطة في وارسو حيث وقع الانفجار
مقر الشرطة في وارسو حيث وقع الانفجار

وكان ياروسلاف شيمشيك قد التقى مسؤولين من الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ خلال الزيارة، و"الهدية تلقاها من أحد رؤساء الأجهزة الأوكرانية"، وفق ما أوضحت الوزارة.

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ووصف البيان جروح قائد الشرطة بأنها "طفيفة" وقال إنه لا يزال في المستشفى تحت المراقبة.

كما أصيب موظف مدني في مقر الشرطة الوطنية بجروح طفيفة لم تتطلب دخوله المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن "الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات".

ولم يتضح على الفور طبيعة الهدية. ولم يعلّق جهاز الأمن الأوكراني على الحادث.

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