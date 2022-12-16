"هدية ملغومة" تلقاها مسؤول بولندي في أوكرانيا تنفجر وتجرحه

نُقل قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك إلى المستشفى إثر إصابته بجروح طفيفة نجمت عن انفجار هدية تلقاها من مسؤول أوكراني كبير، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البولندية أمس الخميس.

وجاء في بيان رسمي صدر الخميس أن "انفجاراً وقع أمس (الأربعاء) في الساعة 07:50 صباحاً في غرفة مجاورة لمكتب قائد الشرطة".

مادة اعلانية

وأضاف "انفجرت إحدى الهدايا التي تلقاها قائد الشرطة خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا في 11 و12 ديسمبر".

وكان ياروسلاف شيمشيك قد التقى مسؤولين من الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ خلال الزيارة، و"الهدية تلقاها من أحد رؤساء الأجهزة الأوكرانية"، وفق ما أوضحت الوزارة.

ووصف البيان جروح قائد الشرطة بأنها "طفيفة" وقال إنه لا يزال في المستشفى تحت المراقبة.

كما أصيب موظف مدني في مقر الشرطة الوطنية بجروح طفيفة لم تتطلب دخوله المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن "الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات".

ولم يتضح على الفور طبيعة الهدية. ولم يعلّق جهاز الأمن الأوكراني على الحادث.